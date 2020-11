BERLIN (dpa-AFX) - Regierungssprecher Steffen Seibert hat Verstöße gegen behördliche Auflagen bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen kritisiert. Zur Lage bei dem Polizeieinsatz am Vortag in Leipzig wolle er sich aber noch nicht äußern, sagte Seibert am Sonntag bei der sogenannten Kinderpressekonferenz zum Tag der offenen Tür der Bundesregierung. In der Videoschalte sagte er: "Ich kann zu dem gestrigen Einsatz nichts sagen, weil ich die Details nicht kenne." Grundsätzlich seien Auflagen der Behörden zu beachten. Die überwiegende Zahl der Bevölkerung - an die 70 Prozent - hielten die beschlossenen Schritte für richtig oder forderten weitergehende Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie./cn/DP/zb