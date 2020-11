Aufsichtsrat der Aareal Bank AG beschließt Vertretungsregelungen für vorübergehende Abwesenheit des Vorstandsvorsitzenden

Wiesbaden, 8. November 2020 - Der Aufsichtsrat der Aareal Bank AG hat in einer außerordentlichen Sitzung Vertretungsregelungen für die Dauer der am heutigen Vormittag per Ad-hoc Mitteilung angekündigten vorübergehenden Abwesenheit des Vorstandsvorsitzenden Hermann J. Merkens in Kraft gesetzt. Herr Merkens hatte die Aufsichtsratsvorsitzende Marija Korsch zuvor davon unterrichtet, dass er aus gesundheitlichen Gründen für voraussichtlich drei bis vier Monate seine Aufgaben als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands nicht wird wahrnehmen können. Die Ressortzuständigkeiten von Herrn Merkens werden mit sofortiger Wirkung vertretungsweise von den übrigen Vorstandsmitgliedern wahrgenommen. Dabei wird Marc Heß zusätzlich zu seiner Funktion als Finanzvorstand während der vorübergehenden Abwesenheit von Herrn Merkens insbesondere dessen Zuständigkeiten für Strategie und die Vertretung des Unternehmens gegenüber Kapitalmarkt und Öffentlichkeit übernehmen. Außerdem nimmt das dienstälteste Vorstandsmitglied, Thomas Ortmanns, neben seinen bisherigen Funktionen in der Aareal Bank und bei ihrer Tochtergesellschaft Aareon vorübergehend wesentliche interne Führungs- und Koordinationsaufgaben von Herrn Merkens wahr.

Die Aufsichtsratsvorsitzende Marija Korsch erklärte: "Wir bedauern sehr, dass Herr Merkens seine Aufgaben aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend nicht wahrnehmen kann und wünschen ihm eine rasche Genesung. Alle Beteiligten sind zuversichtlich, dass Herr Merkens bereits in den ersten Monaten des kommenden Jahres wieder zurückkehren wird und wir die erfolgreiche Zusammenarbeit dann fortsetzen können. In der Zwischenzeit werden wir die jederzeitige volle Handlungsfähigkeit des Unternehmens gewährleisten. Dabei geht es vor allem darum, die Aareal Bank Gruppe nach den strategischen Weichenstellungen der vergangenen Monate, insbesondere mit Blick auf die Zukunft unserer Tochtergesellschaft Aareon, weiterhin so gut und besonnen durch die Corona-Krise zu steuern wie uns das bisher gelungen ist. Dafür ist die Aareal Bank Gruppe mit ihrem starken Führungsteam, das über große Erfahrung und eine breite Expertise verfügt, sehr gut aufgestellt. Herr Heß hat bereits bisher eine wichtige Rolle bei der strategischen Weiterentwicklung und im kontinuierlichen Dialog mit wesentlichen externen Stakeholdern der Aareal Bank Gruppe gespielt. Herr Ortmanns verfügt über langjährige Erfahrung und genießt ein hohes Ansehen im Unternehmen. Beide gemeinsam werden dazu beitragen, dass die Aareal Bank Gruppe auch diese Herausforderung gut meistern wird."