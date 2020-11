Politik WHO-Chef gratuliert Biden und Harris Nachrichtenagentur: Redaktion dts | 08.11.2020, 14:34 | 105 | 0 | 0 08.11.2020, 14:34 | Foto: Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf, über dts Nachrichtenagentur Genf (dts Nachrichtenagentur) - Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat Joe Biden zum Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. "Congratulations to President-elect Joe Biden and Vice President-Elect Kamala Harris", schrieb Tedros am Sonntag auf Twitter. Seine WHO-Kollegen und er freuten sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Administration.







Krisen wie die Covid-19-Pandemie zeigten, wie wichtig globale Solidarität für den Schutz von Leben und Lebensgrundlagen sei. Tedros warb deshalb für Zusammenarbeit. US-Präsident Donald Trump hatte Ende Mai das Ende der Zusammenarbeit der Vereinigten Staaten mit der WHO erklärt. Offiziell wurde der Austritt im Juli eingereicht - er sollte zum 6. Juli 2021 wirksam werden. Biden hatte jedoch bereits vor der Wahl angekündigt, die Entscheidung rückgängig machen zu wollen. Diesen Artikel teilen

