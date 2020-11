ROUNDUP: Nemetschek will mit Zukäufen an die Umsatz-Milliarde kommen

MÜNCHEN - Der Softwarehersteller Nemetschek will sein Wachstum unter seinem neuen Chef Axel Kaufmann mit Übernahmen beschleunigen. "Wir sind in eine Größenordnung hineingewachsen, in der wir große und mittelgroße Zukäufe stemmen können", sagte der seit jetzt knapp einem Jahr amtierende Kaufmann der "Euro am Sonntag". "Wir sehen uns Firmen in Europa und Amerika an." Der Umsatz des auf Bausoftware spezialisierten MDax-Konzerns Nemetschek soll so von zuletzt 557 Millionen Euro "in einigen Jahren der Schwelle von einer Milliarde Euro nahe kommen".

FC Bayern zementiert Machtverhältnisse - 3:2 beim Gipfel in Dortmund

DORTMUND - Der FC Bayern hat den Angriff von Borussia Dortmund auf seine Alleinherrschaft ein weiteres Mal souverän abgewehrt. Mit dem 3:2 (1:1) im Ligagipfel über den bisher punktgleichen Verfolger bauten die Münchner ihre Tabellenführung aus und zementierten damit vorerst das jahrelange Machtgefüge im deutschen Fußball. Sorgen bereitet den Münchnern aber die womöglich schwere Knieverletzung von Joshua Kimmich, der in der ersten Halbzeit humpelnd vom Platz musste.

Traton und Navistar unterzeichnen Vertrag über Zusammenschluss

MÜNCHEN/LISLE - Der milliardenschwere Einstieg der VW-Lkw-Holding Traton in den nordamerikanischen Nutzfahrzeugmarkt ist auf der Zielgeraden. Die Traton SE hat mit dem US-Truck- und Bushersteller Navistar einen bindenden Vertrag über einen Zusammenschluss geschlossen. Das teilten beide Unternehmen am Samstagabend in München und Lisle (US-Bundesstaat Illinois) mit. "Danach soll Traton sämtliche nicht bereits von Traton gehaltene Stammaktien an Navistar für einen Preis von 44,50 Dollar je Navistar-Stammaktie erwerben."

VW-Werk Bratislava soll für eine Milliarde Euro erweitert werden

WOLFSBURG - Nach den gescheiterten Plänen für ein neues Werk in der Türkei will VW massiv in das Werk in Bratislava investieren. Die Kosten für die Erweiterung des Werks würden auf knapp eine Milliarde Euro geschätzt, berichtete die "Automobilwoche" (Montag).

Aareal Bank vorübergehend ohne Vorstandschef



WIESBADEN - Die Aareal Bank muss vorübergehend auf ihren Chef verzichten. Der Vorstandsvorsitzende Hermann Merkens könne aus gesundheitlichen Gründen sein Amt für voraussichtlich drei bis vier Monate nicht ausüben, teilte das Institut am Sonntag mit. Die Aufgaben des Managers werden während seiner Abwesenheit von den übrigen Vorstandsmitgliedern übernommen. Dabei wird Finanzvorstand Marc Heß die Bereiche Strategie und externe Vertretung der Bank betreuen./he