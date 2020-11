50% Kurschance mit E-Commerce? Fashionette: Neuer E-Commerce Player am Markt Gastautor: Redaktion Vorstandswoche | 09.11.2020, 05:16 | 58 | 0 | 0 09.11.2020, 05:16 | Fashionette könnte vor einer rosigen Zukunft stehen. Das 3. Quartal soll erfreulich verlaufen sein. Auch das Q4 dürfte stark ausfallen. Fashionette könnte vor einer rosigen Zukunft stehen. Das 3. Quartal soll erfreulich verlaufen sein. Auch das Q4 dürfte stark ausfallen. E-Commerce und Internet-Aktien sind die ganz großen Gewinner der Corona-Pandemie. Über viele Jahre hinweg kamen die Unternehmen aus dem Sektor nicht so richtig vom Fleck. Das Wachstum war stets etwas mau und die Firmen erlitten ordentliche Verluste. Aktien aus dem Sektor wurden von Investoren links liegen gelassen. Corona verändert die Branche: Aktien aus dem Sektor gehören in 2020 zu den krassen Überfliegern an der Börse. HelloFresh, Zalando, Global Fashion Group, Westwing und Home24 verzeichnen allesamt eine riesige Nachfrage. Die Umsätze ziehen massiv an, und die Unternehmen verdienen nunmehr sogar ordentlich Geld. Entsprechend konnten sich Aktien wie zum Beispiel Westwing gegenüber dem Rekordtief zum jetzigen Rekordhoch verzehnfachen! Klar ist leider auch: Es gibt in Deutschland nur wenige reine E-Commerce Aktien. Das hat sich in der vergangenen Woche geändert. Fashionette ist neu an der Börse. Bei Fashionette handelt es sich um eine europäische, datengesteuerte Online-Plattform für Premium- und Luxus-Modeaccessoires wie Handtaschen, Schuhe, Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat Fashionette eine marktführende Markenbekanntheit für Premium- und Luxushandtaschen in ihrem Kernmarkt Deutschland aufgebaut. Der Schwerpunkt von Fashionette liegt darin, den personalisierten Online-Einkauf von Premium- und Luxus-Modeaccessoires für alle Kunden in Europa zugänglich zu machen. Fashionette ist sicherlich noch etwas klein. Aber der Umsatz wächst seit vielen Jahren. Und weiter positiv: Im Gegensatz zu den oben genannten Kandidaten, haben die Düsseldorfer nicht sonderlich viel Geld vernichtet, sondern waren stets profitabel. 2019 lag der Umsatz bei 73.2 Mio. Euro und das EBITDA war mit 6.8 Mio. Euro deutlich positiv. Selbst unterm Strich wurde Geld verdient. 2020 dürften in etwa 95 Mio. Euro umgesetzt werden bei einem EBITDA von bis zu 7 Mio. Euro. Geführt wird die Firma von CEO Daniel Raab und Thomas Buhl, der als COO/CTO agiert. Beide Manager sind absolute E-Commerce-Experten. Sie haben zum Beispiel die datenbasierte Technologie von Amazon in Deutschland und den USA mit aufgebaut und waren dort über viele Jahre hinweg aktiv. Eine bessere Ausbildung gibt’s gar nicht. Zudem war Raab zuvor im Bereich der Modeaccessoires-Branche für Unternehmen wie Hermès und Gucci tätig. Bei ProSiebenSat.1 Commerce GmbH war er für Flaconi verantwortlich. Flaconi ist der Online-Pure Player für Kosmetikprodukte. Kosmetikprodukte wären für die Plattform von Fashionette übrigens eine exzellente Ergänzung. Seite 2 ► Seite 1 von 3 fashionette Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







