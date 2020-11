HAMBURG (dpa-AFX) - Im deutschen Textilhandel drohen nach Einschätzung des Kreditversicherers Euler Hermes weitere Firmenpleiten. Vor allem die umsatzschwache "Saure-Gurken-Zeit" von Januar bis März werde für einige Unternehmen zu einer Zerreißprobe werden, sagte der Deutschland-Chef des Kreditversicherers, Ron van het Hof, der Deutschen Presse-Agentur. "Nur wer jetzt wenigstens im Weihnachtsgeschäft ein kleines Polster anlegen kann, wird sich bis zum Frühjahrsgeschäft über Wasser halten können."

Bereits in den ersten neun Monaten dieses Jahres zählte Euler Hermes acht Großinsolvenzen im Modehandel, darunter Esprit, Hallhuber und Tom Tailor . Gegenüber dem Vorjahr bedeute dies eine Zunahme um rund 166 Prozent, betonte der Kreditversicherer - und das in einer Zeit, in der die Insolvenzrate in Deutschland noch rückläufig war.