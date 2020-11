LEIPZIG (dpa-AFX) - 'Leipziger Volkszeitung' zur Querdenken-Demo in Leipzig

Das war ein in mehrfacher Hinsicht skandalöser Demo-Tag für Leipzig. Erst hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) den Weg frei gemacht für ein potenzielles Superspreading-Event mitten in der Stadt. Dann kamen die Querdenker-Demonstranten, die zwar überwiegend friedlich waren, sich aber einen feuchten Kehricht um Infektionsschutz scherten. Und am Ende kapitulierte der Rechtsstaat vor einer aufgebrachten Menge, die dann doch etwas tun durfte, was diese Stadt nicht verdient hat: Menschen, die sich in einer Diktatur wähnen, zogen um den Ring und durch die Innenstadt - mit Bezug auf die Friedliche Revolution von 1989. Die Polizei ließ die Demonstranten am Ende gewähren, sie war trotz hoher Präsenz nicht personalstark genug, um den Zug aufzuhalten./be/DP/zb