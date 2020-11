FRANKFURT (dpa-AFX) - Fußballprofis müssen in der Coronakrise nur bedingt um ihre hohen Gehälter bangen. "Wenn ein Fußballer irgendwas fürchten muss, dann die Frage: Was passiert nach Ablauf meines aktuellen Vertrags - oder wenn mein Verein Insolvenz anmelden sollte?", sagte Christian Hoefs, Arbeitsrechtler der Kanzlei Hengeler Mueller in Frankfurt/Main, der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Angaben von Gregor Reiter, Geschäftsführer der Deutschen Fußballspieler-Vermittler Vereinigung (DFVV), haben die meisten Bundesliga-Spieler noch Verträge "auf 'vor Corona'-Niveau, so dass sich zunächst - abgesehen von den freiwilligen Gehaltskürzungen - für die Spieler zumindest in dieser Beziehung nicht viel verändert hat."