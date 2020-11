Frankfurt am Main, 09.11.2020: Die DGWA, Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH, freut sich bekannt zu geben, dass sie Antisense Therapeutics Limited (ASX: ANP, WKN: 982306, US OTC: ATHJY) als Investor-Relations und Unternehmensberater in Europa unterstützt.

Antisense ist ein australisches Biotech-Unternehmen, das Pharmazeutika für seltene Krankheiten in großen, wenig erschlossenen Märkten entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen wird seine Aktien zeitnah an der Frankfurter Wertpapierbörse listen.

Die Notierung wird die Strategie von Antisense unterstützen, die europäische Investorenbasis zu vergrößern. Dies geschieht im Einklang mit der geplanten klinischen Entwicklung von ATL1102 in Europa. Dies bietet ANP die Möglichkeit, mit Biotech-Investoren in Kontakt zu treten, und erleichtert Investitionen von institutionellen und privaten Anlegern in der EU.

Die DGWA wird ANP dabei unterstützen, das Bewusstsein der europäischen Investoren zu schärfen, europäische Medien zu sensibilisieren, virtuelle Roadshows für Investoren zu organisieren und mögliche Kooperationsmöglichkeiten in Biotech innerhalb der Eurozone zu eruieren.

Stefan Müller, CEO der DGWA, kommentiert: "Die Einführung von Antisense-Therapeutika in Europa ist absolut sinnvoll. Viele Early-Stage Biotech Firmen in Europa befinden sich in Privatbesitz oder werden durch Venture Capital finanziert. Dies erhöht die Nachfrage nach hochwertigen, börsennotierten Biotech-Unternehmen. Auch deutsche Biotech-Investoren sind mit den Möglichkeiten und dem Potenzial von Antisense-Oligonukleotiden (kurze DNA- oder RNA-Moleküle, die eine breite Palette von Anwendungen in Gentests, Forschung und Forensik haben) gut vertraut.

In Europa sind mehrere RNA-Therapie-Biotech-Firmen ansässig, und die Investoren verstehen die Wertschöpfung aus den Erfolgen klinischer Studien und den Meilensteinen, die Antisense-Therapeutika erreicht hat, wie z.B. der kürzliche Erhalt des ATL1102-Zertifikats der US-Zulassungsbehörde FDA für seltene Kindermedikamente und Orphan-Arzneimittel zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Wir sind zuversichtlich, dass die Wahrnehmung des Unternehmens von europäischen Impact- und Biotech-Investoren positiv sein wird. Die DACH-Region ist bekannt für bedeutende Investitionen von Family Offices in Biotech und vor allem in RNA-basierte Technologien wie Antisense Therapeutics."