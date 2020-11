---------------------------------------------------------------------------

ZWISCHENMITTEILUNG



HolidayCheck Group AG mit leichter Umsatzbelebung im 3. Quartal - Kostensparmaßnahmen zeigen erste Wirkung



München, 9. November 2020 - Die weltweite Ausbreitung von COVID-19 und die damit einhergehenden, umfassenden Reisebeschränkungen vieler Länder sowie die bis Mitte Juni 2020 geltende weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, haben die Nachfrage nach Urlaubsreisen in den ersten neun Monaten 2020 stark einbrechen lassen. Infolgedessen mussten zahlreiche im Jahr 2019 und in den ersten neun Monaten 2020 gebuchte und für das laufende Jahr geplante Reisen, wieder storniert werden. Dies führte zu einem erheblichen Umsatz- und Ergebnisrückgang der HolidayCheck Group AG in den ersten neun Monaten 2020. Nach Aufhebung der Reisewarnung für zahlreiche europäische Länder Mitte Juni 2020 konnte im 3. Quartal 2020 vorübergehend eine spürbare Erholung der Nachfrage, insbesondere nach Hotels (mit eigener Anreise), aber auch nach Pauschalreisen, festgestellt werden. Gleichwohl blieb die Nachfrage, insbesondere nach Pauschalreisen, deutlich unter Vorkrisenniveau.

Um der Situation Rechnung zu tragen und die Liquidität zu schonen, wurden in den zurückliegenden Monaten umfassende Einsparmaßnahmen in allen Kostenbereichen in die Wege geleitet, die allmählich ihre Wirkung entfalten. Dazu zählt der im August 2020 gemeldete und zwischenzeitlich umgesetzte Abbau von rund 90 Arbeitsplätzen. Zudem trennte man sich von Tochterunternehmen in den Niederlanden, die insgesamt einen Verkaufserlös von rund 14,9 Millionen Euro erzielten. In Folge der Veräußerungen zog sich die HolidayCheck Group komplett aus dem niederländischen Markt zurück. Das resultierende Konzernergebnis der aufgegebenen Geschäftsbereiche wird explizit ausgewiesen. Die folgenden Finanzkennzahlen bilden somit nur noch die fortzuführenden Geschäftsbereiche ab.