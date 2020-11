Energiekontor AG veräußert Windpark Boddin

- Projektverkauf an InvestInvent

- Leistung reicht umgerechnet für rund 3.500 Haushalte

Die Energiekontor AG gibt den Verkauf des Windparks Boddin bekannt. Bei diesem Windpark handelt es sich um ein Ein-Anlagen-Projekt des Typs Nordex N149 mit einer Leistung von 4,2 MW. Das Projekt hatte bei der Ausschreibung am 1. Oktober 2019 einen Zuschlag zu 6,20 ct/kWh erhalten.

Der Windpark Boddin wird am gleichnamigen Ort im Landkreis Prignitz (Brandenburg) errichtet werden und soll nach jetzigem Stand Ende September 2021 in Betrieb gehen. Damit hat dieser Verkauf keinen Einfluss auf die Geschäftszahlen 2020, sondern wird erst in 2021 ergebniswirksam.

Käuferin ist die Schweizer InvestInvent AG mit Ihrem Spezialfonds für erneuerbare Energien. InvestInvent war im Jahr 2017 auch schon Käuferin des Windparks Hohengüstow II. Die technische Betriebsführung wird wie üblich durch Energiekontor erfolgen.

Die jährlich erzeugte Strommenge von voraussichtlich 11,5 Millionen Kilowattstunden soll ausreichen, um den Bedarf von rund 3.500 durchschnittlichen deutschen Haushalten zu decken.

Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG, zeigt sich zufrieden: "Wir freuen uns, dass wir InvestInvent als Käuferin für dieses Projekt gewinnen konnten. InvestInvent ist eine sehr erfahrene und professionelle Partnerin, mit der wir nun erneut erfolgreich zusammengearbeitet haben."

"Investitionen in Erneuerbare Energien, insbesondere Windenergie, sind unsere Expertise und wir freuen uns, mit dem Windpark Boddin für unsere Investoren ein weiteres attraktives Projekt zu erwerben. Mit Energiekontor arbeiten wir gerne zusammen und können uns den Erwerb weiterer Projekte von diesem erfahrenen Entwickler gut vorstellen,", erläutert Roman Bader, Head of Acquisition & Asset Management und Mitglied der Geschäftsleitung bei InvestInvent.