FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte nach dem Wahlsieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl mit einem deutlichen Plus in die Handelswoche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montagmorgen rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels 1,65 Prozent höher auf 12 687 Punkte. Damit könnte der Dax am Montag an die kräftigen Gewinne der Vorwoche anknüpfen. In der vergangenen Woche hatte der Leitindex trotz leichter Verluste am Freitag knapp acht Prozent zugelegt.