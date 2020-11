09.11.2020 / 07:30

- Q4 GJ 2020: UMSATZ 2.490 MILLIONEN EURO, SEGMENTERGEBNIS 379 MILLIONEN EURO, SEGMENTERGEBNIS-MARGE 15,2 PROZENT



- GJ 2020: UMSATZ 8.567 MILLIONEN EURO, PLUS 7 PROZENT GEGENÜBER VORJAHR, SEGMENTERGEBNIS 1.170 MILLIONEN EURO, SEGMENTERGEBNIS-MARGE 13,7 PROZENT, ORGANISCHER FREE-CASH-FLOW 911 MILLIONEN EURO



- AUSBLICK Q1 GJ 2021: BEI EINEM UNTERSTELLTEN EUR/USD-WECHSELKURS VON 1,15 WIRD EIN UMSATZ ZWISCHEN 2,4 UND 2,7 MILLIARDEN EURO ERWARTET. DIE SEGMENTERGEBNIS-MARGE WIRD VORAUSSICHTLICH ETWA 16 PROZENT IN DER MITTE DER UMSATZSPANNE BETRAGEN



- AUSBLICK GJ 2021: BEI EINEM UNTERSTELLTEN EUR/USD-WECHSELKURS VON 1,15 WIRD EIN UMSATZ VON ETWA 10,5 MILLIARDEN EURO PLUS ODER MINUS 5 PROZENT MIT EINER SEGMENTERGEBNIS-MARGE VON ETWA 16,5 PROZENT IN DER MITTE DER UMSATZSPANNE ERWARTET. DIE GEPLANTEN INVESTITIONEN LIEGEN ZWISCHEN 1,4 UND 1,5 MILLIARDEN EURO. DER FREE-CASH-FLOW WIRD VORAUSSICHTLICH MEHR ALS 700 MILLIONEN EURO BETRAGEN



- DIVIDENDENVORSCHLAG FÜR GJ 2020: 0,22 EURO JE AKTIE (VORJAHR: 0,27 EURO), REDUZIERUNG AUFGRUND DER CORONAVIRUS-AUSWIRKUNGEN UND FORTBESTEHENDEN RISIKEN



Neubiberg, 9. November 2020 - Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 30. September 2020 abgelaufene vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2020 bekannt.



"Infineon hat ein außergewöhnliches und schwieriges Geschäftsjahr mit einem sehr ordentlichen vierten Quartal erfolgreich abgeschlossen. Wir haben bewiesen, dass unser Unternehmen ein robustes Geschäftsmodell hat und sich auch in unsicheren Zeiten stetig weiterentwickelt", sagt Dr. Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender von Infineon. "Einige unserer Zielmärkte, insbesondere der Automarkt, haben sich seit Sommer besser als erwartet erholt. Hinzu kommt der beschleunigte strukturelle Wandel hin zur Elektromobilität, insbesondere in Europa. Andere Märkte zeigen Schwäche, zum Beispiel Zugantriebe oder hoheitliche Dokumente, oder sind noch ein gutes Stück weit von einer Erholung entfernt wie etwa die Fabrikautomatisierung. Für das gerade begonnene Geschäftsjahr sind wir in Summe verhalten optimistisch. Allerdings bleiben das Infektionsgeschehen, die geopolitische Lage und die makroökonomischen Rahmenbedingungen herausfordernd. Mit dem verstärkten Team sowie einem breiteren Technologie- und Produktportfolio - insbesondere durch Konnektivität für das IoT und andere digitale Anwendungen - können wir noch mehr Märkte adressieren. Wir sind bestens aufgestellt, um auch die künftigen Herausforderungen zu meistern."