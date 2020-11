Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Bei Anne Will reden deutsche Spalter über Trump als Spalter der USA Die Große Koalition darf bei Anne Will am Sonntagabend zur besten Sendezeit den Abgang von Donald Trump diskutieren und was aus den USA jetzt mit sich selbst wird. Ja, das ist ungefähr so sinnvoll, wie Tennisspielen oder Boxen ohne Gegner. Die AfD …