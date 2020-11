---------------------------------------------------------------------------

- Sichtbare Geschäftsbelebung im dritten Quartal; Umsatzerlöse deutlich weniger

rückläufig als im Neunmonatszeitraum

- EBIT vor Währungseffekten und Rückstellungen für Personalanpassungen im dritten Quartal deutlich positiv

- Starkes Neugeschäft unterstreicht Marktposition nachdrücklich - Prognose für das Gesamtjahr 2020 coronabedingt unverändert von erheblichen Unsicherheiten geprägt



Oberkirch, 9. November 2020 - PWO legt heute ihren Neunmonatsbericht für das Geschäftsjahr 2020 vor und bestätigt die vorläufigen Zahlen, die am 27. Oktober 2020 über eine Ad-hoc-Mitteilung kommuniziert worden waren.

In der internationalen Automobilindustrie war im dritten Quartal eine deutliche Entspannung zu verzeichnen. Einige unserer Standorte konnten bereits wieder an das Umsatzniveau des Vorjahres anknüpfen. Diese positive Entwicklung traf auf ein in der Krise kräftig zurückgefahrenes Kostenniveau, sodass insgesamt erfreuliche Ergebnisse (EBIT vor Währungseffekten) erzielt wurden.



Dabei lieferten alle Auslandsstandorte positive Ergebnisse ab. Besonders hervorzuheben ist die gute Ertragskraft am Standort China. Am deutschen Standort in Oberkirch wurde, wie bereits berichtet, das Kostensenkungsprogramm um Personalmaßnahmen erweitert. Für die damit voraussichtlich verbundenen Aufwendungen wurden im Berichtsquartal Rückstellungen in Höhe von 10,0 Mio. EUR gebildet. Ohne diese Belastungen lag das Ergebnis des Standorts am Break-Even.



Im dritten Quartal gingen die Umsatzerlöse auf 99,2 Mio. EUR (i. V. 108,5 Mio. EUR) zurück, die Gesamtleistung auf 99,4 Mio. EUR (i. V. 108,7 Mio. EUR). Das EBIT vor Währungseffekten fiel wegen der Bildung der Rückstellungen auf -4,0 Mio. EUR (i. V. 3,5 Mio. EUR) und verringerte sich inklusive Währungseffekten auf -4,2 Mio. EUR (i. V. 3,3 Mio. EUR). Das Periodenergebnis und das Ergebnis je Aktie beliefen sich auf -3,9 Mio. EUR (i. V. 1,3 Mio. EUR) bzw. -1,24 EUR (i. V. 0,40 EUR).