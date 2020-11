Major Precious Metals Corp.: Major Precious Metals beantragt 754 km² an zusätzlichen Explorationslizenzflächen in der Umgebung von Skaergaard

DGAP-News: Major Precious Metals Corp. / Schlagwort(e): Expansion

Major Precious Metals beantragt 754 km² an zusätzlichen Explorationslizenzflächen in der Umgebung von Skaergaard



VANCOUVER, British Columbia, 6. November 2020. Major Precious Metals Corp. ("Major Precious Metals" oder das "Unternehmen") (CSE: SIZE | OTC: SIZYF | FRANKFURT: 3EZ) gibt bekannt, dass das Unternehmen einen Antrag auf eine neue Mineralexplorationslizenz ("MEL") neben dem Projekt Skaergaard ("Skaergaard") bei der Mineral License and Safety Authority ("MLSA") des grönländischen Ministeriums für Bodenschätze gestellt hat. Das MEL-Antragsgebiet (MLSA-292) umfasst ungefähr 754 Quadratkilometer und wurde von Skaergaard A/P, der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens mit Sitz in Grönland, eingereicht. Dieses neue Gebiet wird nach Abschluss der Skaergaard-Akquisition die Lizenzflächen des Unternehmens um etwa das 7-Fache erweitern.