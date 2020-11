HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der von der Corona-Pandemie hart erwischte Sportartikelkonzern Adidas dürfte sich im dritten Quartal kräftig erholt haben. Die Aktie hat in den vergangenen Monaten daher ordentlich zugelegt. Zuletzt hemmte jedoch die Sorge wegen einer zweiten Corona-Welle die Entwicklung. Unterdessen keimen die Spekulation über eine Trennung von der US-Tochter Reebok wieder auf. Was bei Adidas los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

Der Sportartikelhersteller Adidas sah nach einem schwachen zweiten Quartal zuletzt wieder Licht am Ende des Tunnels. Unternehmenschef Kasper Rorsted kündigte eine Erholung der Geschäfte im dritten Quartal an. Zuvor war Adidas durch die Corona-Krise in die Verlustzone gerutscht. So rechnete der Konzern für die Monate Juli bis September mit einem Betriebsgewinn zwischen 600 und 700 Millionen Euro - das wäre rund eine Milliarde Euro mehr als in den drei Monaten zuvor.

Die Pandemie hatte den Sportartikelhersteller im Frühjahr erheblich ausgebremst: So brachen durch die weltweiten Ladenschließungen die Umsätze weg. In den noch offenen Läden kauften zudem erheblich weniger Kunden ein als sonst. Im zweiten Quartal war der Umsatz um 35 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro eingebrochen. Im operativen Geschäft verbuchte das Unternehmen einen Verlust von 333 Millionen Euro - nach einem Gewinn von 643 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Als Reaktion auf die Corona-Pandemie hat Adidas wie so viele andere Konsumgüterhersteller auch angekündigt, seine Kräfte auf den florierenden Internethandel zu konzentrieren. Das starke Wachstum im E-Commerce kann derzeit aber die Verluste im stationären Handel noch nicht ausgleichen. 2020 will Adidas die Umsätze aus diesem Kanal auf vier Milliarden Euro steigern, 2019 waren es fast drei Milliarden Euro. Investitionen sollen in die digitalen Kanäle verschoben werden.

Adidas legt am 10. November Zahlen für das dritte Quartal vor. Diese dürften zwar deutlich besser ausfallen als im Vorquartal, jedoch nach Ansicht der Analysten erheblich hinter dem Vorjahr zurück bleiben. Mit Spannung wird erwartet, ob sich Adidas für das Gesamtjahr einen Ausblick zutraut - nach dem Rückzug der Prognose im Frühjahr hatte sich Adidas hinsichtlich der weiteren Entwicklung zurückgehalten. Konkurrent Puma etwa hatte trotz gut erholender Geschäfte im dritten Quartal eine Prognose für 2020 weiter gescheut.