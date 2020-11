DGAP-News APEIRON Biologics AG und Domainex Ltd erweitern ihre Partnerschaft zur gezielten Weiterentwicklung von Wirkstoffen in der Krebsimmuntherapie (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 09.11.2020, 08:30 | 95 | 0 | 0 09.11.2020, 08:30 | APEIRON Biologics AG und Domainex Ltd erweitern ihre Partnerschaft zur gezielten Weiterentwicklung von Wirkstoffen in der Krebsimmuntherapie ^

* Integrierte Lead-Optimierung zur Weiterentwicklung des Cbl-b-Inhibitor Entwicklungsprogramms APN431 von APEIRON

* Entdeckung geeigneter Inhibitoren erfolgten bei Domainex durch Virtual-Screening und Fragment-Screening

Wien, Österreich und Saffron Walden, Großbritannien, 09. November 2020: APEIRON Biologics AG, ein privates Biotechnologieunternehmen, das neuartige Immuntherapien gegen Krebs und innovative Therapien gegen Atemwegserkrankungen entwickelt, ist mit Domainex Ltd eine Kooperation eingegangen. Die umfangreichen Dienstleistungen seitens Domainex zur Lead-Optimierungen sollen die Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Inhibition der E3-Ubiquitin-Ligase Cbl-b vorantreiben. Im Rahmen der Vereinbarung stellt Domainex, ein führender Dienstleister in der integrierten Wirkstoffforschung, sein Know-how in den Bereichen medizinische Chemie, Computational Chemistry, Screening, Strukturbiologie und pharmakologisches Profiling (ADME/PK) zur Verfügung. APEIRON treibt damit die präklinische Entwicklung des vielversprechenden Cbl-b Entwicklungsprogramm APN431 voran.

Bisher hat Domainex APEIRON erfolgreich bei der Hit--Identifikation durch Fragment-basierte und virtuelle Screenings unterstützt. Verschiedene biophysikalische Assays gegen Varianten der E3-Ligase Cbl-b und andere Mitglieder dieser Proteinklasse wurden entwickelt und durchgeführt, um die Bindungsaffinität, den Wirkmechanismus und die Selektivität vielversprechender Verbindungen zu untersuchen. Die Domainex-Partnerschaft tritt mit dem Start der Lead-Optimierung nun in die nächste Phase ein. Dr. Tom Mander, CEO von Domainex Ltd, sagte: "Wir freuen uns, in diese nächste Phase unserer Partnerschaft mit APEIRON Biologics einzutreten, um die Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente zur Behandlung von Krebs zu unterstützen. Unserem multidisziplinären Wissenschaftlerteam ist es gelungen, mehrere Gruppen von Verbindungen mit vielversprechenden Eigenschaften zu entwickeln. Ihr Engagement, den Betrieb an sieben Tagen in der Woche durchzuführen und die Implementierung von Schichtplänen, haben es uns ermöglicht, Kundenprojekte auch während der COVID-19-Pandemie weiter voranzutreiben und gleichzeitig die geltenden Abstandregelungen in unserem hochmodernen Arzneimittelforschungszentrum aufrechtzuerhalten. Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit APEIRON fortzusetzen."







