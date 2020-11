DGAP-Ad-hoc: SIMONA Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Strategische Unternehmensentscheidung

SIMONA plant Akquisition des türkischen Marktführers für PVC Schaumplatten



09.11.2020 / 08:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Kirn, 09.11.2020. Die SIMONA AG beabsichtigt, 70 Prozent der Anteile an der MT Plastik AS, Düzce, Türkei, zu übernehmen. MT Plastik wurde 2007 gegründet und ist türkischer Marktführer im Geschäft mit PVC Schaumplatten. Anwendung finden die Produkte vor allem im Digitaldruck, Werbemarkt und Hochbau. MT Plastik befindet sich in Privatbesitz und erzielt mit ca. 50 Mitarbeitenden einen Umsatz von über 11 Mio. EUR. Das Unternehmen exportiert ca. 60 Prozent seines Umsatzes, vor allem nach Europa. Die geplante Akquisition ist Bestandteil der strategischen Neuausrichtung von SIMONA in Europa und stärkt die Marktposition im PVC-Schaumgeschäft.