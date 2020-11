DGAP-Media / 09.11.2020 / 08:50

Personalie

Neuer Geschäftsführer bei der E&P Pensionsmanagement GmbH





Hamburg, 09.11.2020: Die Geschäftsleitung des Hamburger Spezialisten für betriebliche Altersvorsorge und Fürsorge wird verstärkt: Seit dem dritten Quartal 2020 ist der bisherige Vertriebsleiter Thomas Büchner neben Dr. Edgar Eschach und Michael Maart neuer Geschäftsführer bei der E&P Pensionsmanagement GmbH, einem Mitglied der Hypoport Gruppe.



Gemeinsam mit ihrem gesamten Mitarbeiter-Team ist es das Ziel der neuen Geschäftsführung, die E&P noch besser auf die Anforderungen ihrer über 700 Firmenkunden auszurichten und die Bekanntheit unter den spezialisierten Beratungsunternehmen für betriebliche Versorgungswerke weiter auszubauen.



Büchner ist seit fast 30 Jahren in der Versicherungs- und Vorsorgebranche zu Hause. Schon vor seinem Wechsel zur E&P war der verheiratete Familienvater in leitenden Managementpositionen bei verschiedenen Beratungsunternehmen der Branche tätig. In der Neukundengewinnung, im Verbandsmanagement, der Optimierung von digitalen Beratungs- und Verwaltungsvorgängen sowie beim Aufbau von Vertriebskapazitäten für die spezialisierte Beratung von betrieblichen Versorgungswerken setzt er klare Zeichen. Als Vertriebsprofi verantwortet Büchner bei der E&P weiterhin die Neukundengewinnung, die Leitung der bAV-Consultants, die Kommunikation mit den bestehenden Arbeitgebermandaten und den Unternehmensberatungen vor Ort. Außerdem zählen der Ausbau von strategischen Kooperationen mit Partnerunternehmen, die in ihrem Kundenklientel Bedarf an der hohen bAV-Expertise der E&P haben zu seinem Aufgabenspektrum. Zusätzlich wird der 53-jährige sich um die Weiterentwicklung der digitalen Beratungsprozesse kümmern. "Meine persönliche Leidenschaft ist es, Menschen dabei zu unterstützen, etwas besser auf die eigene Altersvorsorge und damit ihre finanzielle Zukunft vorbereitet zu sein", so Büchner und setzt damit ein klares Statement: Es ist immer der Mensch, der bei ihm Mittelpunkt steht.

Über die E&P Pensionsmanagement GmbH



Die E&P Pensionsmanagement GmbH übernimmt im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge und Fürsorge als unabhängiger Partner das gesamte bAV-Management - von der Projektierung, über die Beratung bis hin zur Verwaltung bei Arbeitgebern. E&P schafft somit für Arbeitgeber hohe Rechtssicherheit und innerhalb der Belegschaft seiner Kunden weite Akzeptanz für die betriebliche Altersvorsorge. E&P ist eine Tochtergesellschaft der im SDAX gelisteten Hypoport SE. Seite 2 ► Seite 1 von 2 HYPOPORT Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de