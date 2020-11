Marktkommentar: Optimismus bei Aktien hält an

Der S&P 500 bewegt sich am Montag auf sein Anfang September ausgebildetes Allzeithoch zu, nachdem Joe Biden am Wochenende zum Sieger der US-Präsidentschaftswahl erklärt wurde.

Der Wahlsieg des demokratischen Kandidaten wurde bereits weitgehend von den Märkten eingepreist. Am Montag ist jedoch weiterhin eine hohe Risikobereitschaft zu beobachten, da der Biden-Sieg und ein weiter von den Republikanern kontrollierter US-Senat dazu führen würden, dass weniger regulatorische Reformen und mehr geldpolitische Impulse zu erwarten sind. Eine gespaltene Regierung verringert die Chancen auf ein Bärenmarkt-Szenario. Der Future für den S&P 500 stieg um etwa 1,5% und konnte auf der stärksten Woche seit April aufbauen. Der RSI hat nach der ersten abgeschlossenen 4-Stunden-Kerze des Tages die 70er-Marke überwunden.

EURUSD ist seit dem Tief vom Mittwoch um rund 300 Pips gestiegen und konnte am Freitag etwas über dem Eröffnungskurs der vergangenen Woche schließen. Das Paar stößt damit wieder auf den Widerstandsbereich um die 1,19er-Marke, der durch die zahlreichen Hochs von Juli bis September gekennzeichnet ist. Anfang September erreichte der Kurs bei 1,2010 kurzzeitig ein neues Jahreshoch, doch der Anstieg erwies sich als Fehlausbruch, sodass die beschriebene Aufholjagd mit einem neuen Angriffsversuch verbunden sein könnte. Die Hochs vom Oktober bei 1,1860 dienen als erste wichtige Unterstützungszone.

Der DE30 hat am Freitag etwas unterhalb von 12.500 Punkten geschlossen, nachdem sich der Index seit Donnerstagmittag seitwärts bewegt hatte. Auch am Montag bleibt eine stärkere Korrektur aus, da der Kurs höher eröffnete und im vorbörslichen Handel seine Gewinne weiter ausbaute. Seit dem Tief von vor zwei Wochen hat der DE30 mehr als 12% an Wert gewonnen. Ein Gap-Close und eine Annäherung an das Tief vom Freitag könnten wieder deutlich interessanter für potenzielle Einstiege sein. Bisher sind keine kurzfristigen Umkehrsignale zu erkennen.



