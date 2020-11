Wirtschaftskalender: Joe Biden zum designierten Präsidenten erklärt

++ Risk-On an den weltweiten Märkten ++ AP, CNN und Fox erklären Biden zum Sieger der US-Wahlen ++ Cannabis-Aktien - Aurora, Canopy Growth und Tilray - veröffentlichen Quartalszahlen ++



Eine risikofreudige Haltung ist zu Beginn der neuen Woche an den weltweiten Märkten zu beobachten. Der Ölpreis und die Aktienkurse legen zu, während sichere Häfen, wie der JPY und der CHF, sich zurückziehen. Associated News, CNN und Fox News erklärten Biden am Wochenende zum designierten US-Präsidenten. Dennoch weigert sich Donald Trump nach wie vor, die Niederlage zu akzeptieren und plant, weitere Klagen gegen angeblichen Wahlbetrug einzureichen.

Das Ergebnis der US-Wahlen dürfte heute der Hauptantrieb für die Märkte sein, da der Wirtschaftskalender fast leer ist. Eine Reihe von US-Unternehmen werden heute ihre Quartalszahlen bekannt geben, darunter McDonald's vor der Sitzung an der Wall Street und einige Cannabis-Unternehmen nach Abschluss der US-Sitzung.

10:30 Uhr | Eurozone | Sentix-Index für November. Erwartung: -16 / Vorwert: -8,3

Zentralbank-Reden

11:35 Uhr | BoE-Gouverneur Bailey

13:00 Uhr | Mersch von der EZB

19:30 Uhr | Mester von der Fed

20:20 Uhr | Harker von der Fed

Wichtige US-Quartalsberichte

McDonald's (MCD.US) - vor Markteröffnung

Aurora Cannabis (ACB.US) - vor Markteröffnung

Canopy Growth Corp (CGC.US) - vor Markteröffnung

Beyond Meat (BYND.US) - nach Börsenschluss

Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH.US) - nach Börsenschluss

Nikola Corporation (NKLA.US) - nach Börsenschluss

Novavax (NVAX.US) - nach Börsenschluss

Occidental Petroleum (OXY.US) - nach Börsenschluss

Tilray (TLRY.US) - nach Börsenschluss



