Tula wird seine dDSF-Technologie auf Konferenz für Hochleistungsantriebe in Deutschland vorstellen

Tula Technology, Inc., technologischer Marktführer für die Verbesserung der Antriebseffizienz und die Reduzierung von Emissionen bei Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen, gab heute seine Teilnahme an der Heavy-Duty, On- und Off-Highway Motoren 2020 am 10. und 11. November 2020 in Mannheim bekannt. Auf dieser Konferenz wird Hans-Josef Schiffgens, Business Development Executive von Tula, am Mittwoch, 11. November 2020, um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit ein gemeinsam mit der FEV Group verfasstes Papier mit dem Titel „Diesel Dynamic Skip Fire (DSF): Simultaneous CO 2 and NO x Reductions“ präsentieren. Die Präsentation wird die neuesten Testergebnisse im HD-Bereich sowie das Simulationsprojekt FEV-Tula 7.7L dDSF vorstellen.

Wie in Tests nachgewiesen, verringert die dDSF-Technologie von Tula die NO x -Auspuffabgase um bis zu 66 %, wobei gleichzeitig auch die CO 2 -Emissionen um bis zu 4 % reduziert werden. Wichtig ist, dass die dDSF die Auspuffemissionen bei gleichzeitiger Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs verbessert und damit zwei entscheidende Ziele miteinander verbindet, die bisher miteinander im Widerstreit standen.