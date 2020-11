Reisekosten und Spesen einfach gemacht: Firmen-Kreditkarte wird smart

Reisekostenabrechnungen funktionieren heute zumeist immer noch so wie im letzten Jahrhundert. Eine neuartige Business Kreditkarte macht Schluss damit.

Sobald es in deutschen, mittelständischen Unternehmen um Spesen- oder Reisekostenabrechnungen geht, sind sich Mitarbeiter einig: Die Prozesse sind nervig, zeitaufwendig und papierlastig. Selbst innovative Unternehmen hängen in der Regel noch in den Prozessen des 20. Jahrhunderts fest. Zwei Varianten sind heute üblich, beide verursachen Frust und hohen Aufwand.

Variante 1: Mitarbeiter gehen mit eigenem Geld in Vorleistung, füllen eine Reisekostenabrechnung aus, reichen sämtliche Belege, Quittungen und Dokumente ein - und warten bis ihnen ihr Arbeitgeber das Geld erstattet. Das kann gut und gerne 3-6 Woche dauern. Folge: Der Mitarbeiter fühlt sich als Kreditgeber missbraucht. Gleichzeitig versucht die Buchhaltung, den Überblick zu behalten, wer, was, wann bezahlt hat und das alles auch noch mit Dokumenten zu belegen.

Variante 2: Einige Unternehmen haben daher firmeneigenen Kreditkarten von etablierten Banken eingeführt. Führungskräfte oder Abteilungsleiter bekommen eigene Unternehmenskarten, um Ausgaben und Auslagen für sich oder das Team zu tätigen. Ein Weg in die richtige Richtung, denn: Der Bargeld-Erstattungsprozess entfällt und Mitarbeiter müssen nicht mehr in Vorleistung gehen. Der Nachteil jedoch ist: Keiner kann genau sagen, für was die Kreditkarte genutzt wird und ob Mitarbeiter frei verfügbare Karten-Rahmen nicht für unerwünschte Ausgaben tätigen. Was zudem bleibt, ist die Zettelwirtschaft und der Papierstapel in der Buchhaltung, wenn der Office Manager am Monatsende versucht, Kreditkartenauszüge mit vorhandenen Belegen und Quittungen abzugleichen. Und zu allem Überfluss müssen alle Dokumente auch noch eingescannt oder abfotografiert werden. Denn um GoBD-konform zu sein, muss jedes Unternehmen seit Januar 2020 ein digitales Archiv vorweisen, in dem alle Belege in digitaler Form hinterlegt sind.

Die Lösung: Es ist Zeit, die Business-Kreditkarte smart zu machen. Hier kommt das Fintech Payhawk ins Spiel. Mit Payhawk haben Unternehmen die Möglichkeit, in Echtzeit Budgets auf Firmen-Kreditkarten zu verteilen und anzupassen. Mit einem Klick können Limite erhöht oder herabgesetzt werden. Karten können direkt im Online-Portal von Payhawk erstellt oder gesperrt werden – der Weg zur Bank entfällt.

Mit eigenen „Spend Policies“, können Finanzverantwortliche eigene Genehmigungsprozesse erstellen und interne Hierarchie-Ebene abbilden. So können bspw. Vertriebsmitarbeiter ihre Karten lediglich für Hotels oder Restaurants nutzen, wohingegen das Marketing-Team mit ihren virtuellen Karten ausschließlich Guthaben für Google, Facebook oder LinkedIn Werbung zur Verfügung gestellt bekommt.

Und das Beste: Alle Transaktionen können in Echtzeit in der zentralen Payhawk Plattform eingesehen werden. CFOs wissen zu jederzeit genauestens Bescheid, welcher Mitarbeiter wieviel Geld zur Verfügung hat und welche Ausgaben getätigt wurden. Sofern Belege oder Quittungen fehlen, wird der jeweilige Mitarbeiter automatisch daran erinnert, die fehlende Dokumente einzureichen – lästiges Nachjagen der Buchhaltung ist Geschichte.

Auch die Zettelwirtschaft hat ein Ende. Rechnungen werden von den Mitarbeitern direkt über die Payhawk-App eingescannt und den einzelnen Transaktionen zugeordnet. Alle Daten können anschließend aus Payhawk exportiert, in die eigene Buchhaltungssoftware eingespielt und dort verbucht werden. Das freut auch den Steuerberater, denn wer mag es nicht, wenn einem Arbeit abgenommen wird.

