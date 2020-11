Manganese X begrüßt die Wahl einer US-Regierung, die den Umweltschutz und heimische Lieferketten unterstützt

In einem Beitrag der Financial Post heißt es: „Joe Bidens Kampagne hat der US-Bergbauindustrie im Privaten mitgeteilt, dass sie die Steigerung der heimischen Produktion von Metallen für die Herstellung von Elektrofahrzeugen, Solarpaneelen und anderen, für Bidens Klimaplan entscheidenden Produkten unterstützen wird. Dies ist aus drei mit der Thematik vertrauten Quellen zu vernehmen und als Segen für die Bergbauindustrie zu werten.“

Martin Kepman, CEO von Manganese X, meint dazu: „Für Manganese X sind das klasse Neuigkeiten, nachdem wir das einzige Mangankonzessionsgebiet in ganz Nordamerika besitzen, das an der Schwelle zur Kommerzialisierung steht. Elon Musk hat angedeutet, dass Mangan in Teslas Zukunftsplänen für Elektrofahrzeugbatterien eine wesentliche und deutlich wichtigere Rolle als bisher spielen wird. Manganese X hat die Absicht, sich als Manganlieferant für die nordamerikanische Lieferkette der Elektrofahrzeughersteller zu etablieren. Damit wird die aktuelle Abhängigkeit vom ausländischen Import kritischer Metalle, die für die nordamerikanischen Produzenten enorm wichtig sind, abnehmen.“

Herr Biden plant, 2 Billionen USD in die Infrastruktur für die Elektrofahrzeugherstellung sowie in weitere umweltfreundliche Projekte zu investieren. Dies schließt auch die Errichtung von über einer halben Million Ladestationen bis zum Jahr 2030 und die Wiederherstellung der vollen Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge mit ein.

Ein Analysten-Team von Bloomberg New Energy Finance unter der Leitung von Aleksandra O’Donovan stellte in einem vergangene Woche veröffentlichten Bericht folgende Überlegungen an: „Ein Sieg von Biden, verbunden mit einer Mehrheit der Demokraten im Senat, macht eine Verschiebung der Entwicklungskurve zugunsten von Elektrofahrzeugen über Jahre hinweg möglich und könnte gleichzeitig einen Teil des von der derzeitigen Regierung verursachten Schadens rückgängig machen.“