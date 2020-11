GOLDMAN SACHS belässt VALEO auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Valeo von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die europäischen Autozulieferer hätten starke Quartalszahlen und bessere Geschäftsaussichten präsentiert, schrieb Analystin Gungun Verma in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Konsensschätzungen für die kommenden zwei Jahre reflektierten die in Aussicht gestellte Erholung aber bereits weitgehend. Das niedrigere Kursziel für die Aktie der Franzosen begründete sie mit der Reduzierung ihrer Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2020 bis 2024./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2020 / 04:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Valeo Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de