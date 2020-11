München (ots) -



- 12.000 km Fahrleistung statt 16.000 km bedeutet im Schnitt 16 Prozent weniger

Beitrag

- Versicherungsbeitrag nimmt mit sinkender Fahrleistung stufenförmig ab

- Euro am Sonntag: CHECK24 ist bestes Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen



Die jährliche Fahrleistung bestimmt maßgeblich den Beitrag einer

Kfz-Versicherung. Verbraucher, die mit ihrem Pkw jährlich 12.000 km im Jahr

zurücklegen, zahlen durchschnittlich 15,8 Prozent weniger Beitrag für ihre

Vollkaskoversicherung als Versicherungskunden mit 16.000 km Fahrleistung.1)





"Die Angabe der Kilometerleistung wird häufig unterschätzt, tatsächlich hat sieaber einen großen Einfluss auf den Preis der Kfz-Versicherung" , sagt Dr. TobiasStuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Liegt die geschätztejährliche Fahrleistung nur knapp über einer Beitragsstufe und rechnenVerbraucher im kommenden Jahr vermehrt mit Homeoffice, sollten sie prüfen, obnicht auch weniger Kilometer ausreichen. Die Angaben müssen aber wahrheitsgemäßsein, sonst riskieren Verbraucher ihren Versicherungsschutz."Versicherungsbeitrag nimmt mit sinkender Fahrleistung stufenförmig abEine Beispielrechnung über alle Versicherungen im CHECK24Kfz-Versicherungsvergleich zeigt, dass der durchschnittliche Beitrag mitabnehmender Fahrleistung stufenförmig sinkt. Viele Versicherer nutzen zurBeitragsberechnung einheitliche Kilometergrenzen. Allein der Unterschiedzwischen 16.000 km und 15.000 km Fahrleistung macht knapp neun ProzentBeitragsunterschied aus.Euro am Sonntag: CHECK24 ist bestes Vergleichsportal für Kfz-VersicherungenCHECK24 ist das beste Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen. (https://www.check24.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/%E2%82%ACuro-am-sonntag%3A-check24-ist-bestes-vergleichsportal-fuer-kfz-versicherungen-1279/) Das ergab eineUntersuchung von Euro am Sonntag zusammen mit dem Deutschen Kundeninstitut(DKI).2) Neben dem Gesamtsieg entschied CHECK24 die Teilkategorie Preis/Leistungmit großem Abstand für sich. Über die zwölf betrachteten Beispielprofile hinwegkönnen Verbraucher beim Münchner Vergleichsportal am meisten sparen. Auch in derKategorie Vergleichsrechner belegte CHECK24 den ersten Platz.300 CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um die Kfz-VersicherungVerbraucher, die Fragen zu ihrer Kfz-Versicherung haben, erhalten bei über 300CHECK24-Versicherungsexperten an sieben Tagen die Woche eine persönlicheBeratung per Telefon oder E-Mail. In ihrem digitalen Versicherungscenterverwalten Kunden ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie