Nasdaq100 vor Ausbruch aus Trendkanal?

Bricht der Index nach oben durch, wäre mit einem Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei 12.439 vom 02. September zu rechnen. Bei einem erneuten Abprall an der oberen Begrenzung des Seitwärtskanals, wäre mit einem Rücklauf bis zur Unterstützung am 50er-EMA bei aktuell 11.400 Punkten zu rechnen. Es bietet sich eine weitere Short-Chance im Bereich von 12.100 bis 12.200 Punkten an.

Trading-Strategie: