Konjunkturspritzen und Anti-Krisen-Pakete gegen Corona-Folgen / Wie die Regierungen weltweit die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie meistern wollen

Berlin/Bonn (GTAI) (ots) - Einmalzahlungen, Kurzarbeitergeld, Unternehmensbeteiligungen, Infrastrukturprogramme. Rund um den Globus sind Regierungen damit beschäftigt, die Wirtschaft in Gang zu halten, besonders betroffene Branchen zu unterstützen und soziale Härten abzumildern.

Viel Geld nehmen sie dafür in die Hand. Das 750-Milliarden-Euro-Paket der Europäischen Union ist wohl den meisten bekannt. Aber auch in Zentralasien, in Südamerika oder in Afrika geht es um die Wiederankurbelung der Wirtschaft nach Lockdowns und Lieferengpässen.