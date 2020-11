Kann die T-Aktie in den nächsten Wochen ihren Höhenflug auf 15 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) befand sich seit dem September 2020 stark unter Druck. Am 28.10.20 fiel die Aktie auf bis zu 12,82 Euro, dem tiefsten Kurs seit vielen Monaten. Die über den Erwartungen liegenden QuartaIszahlen der US-Tochter T-Mobile und das freundliche Börsenumfeld konnten den Kurs der T-Aktie am Ende der vergangenen Woche allerdings wieder deutlich beflügeln. Nachdem die Aktie die vorige Woche bei einem Schlusskurs von 14,17 Euro beendet hatte, setzte sie auch am Beginn der neuen Handelswoche ihre Aufwärtsbewegung fort.

Erfüllen sich die optimistischen Prognosen der Experten, die die Aktie in ihren jüngsten Analysen mit Kurszielen von bis zu 23,60 Euro (J.P.Morgan Chase) zum Kauf empfehlen, dann könnte der Aktienkurs durchaus noch über weiteres Steigerungspotenzial verfügen. Bei einer Fortsetzung des Kursanstieges wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.