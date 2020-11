9-Monats-Umsätze im Rahmen, EBIT etwas über unseren Erwartungen; leichte Prognoseanpassungen vorgenommen; Rating: KAUFEN



Erwartungsgemäß hat sich bei der CENIT AG der negative Einfluss der Covid-19-Pandemie auch im dritten Quartal 2020 bemerkbar gemacht. Nachdem im Jahresverlauf bereits ein Umsatzrückgang in Höhe von -4,9 % (Q1 2020) bzw. -18,0 % (Q2 2020) ausgewiesen wurde, lagen die Umsätze des dritten Quartals um -15,9 % unterhalb des Vorjahreszeitraums. In Summe lagen die 9- Monatsumsätze mit 109,71 Mio. EUR (VJ: 126,16 Mio. EUR) um -13,0 % niedriger als im Vorjahr. Angesichts der Tatsache, dass die CENIT-Kunden insbesondere aus den betroffenen Branchen Luftfahrt sowie Maschinen- und Fahrzeugbau kommen, ist der Umsatzrückgang aber nach wie vor als moderat einzustufen.



Zwar stand den deutlich rückläufigen Erlösen (-16,45 Mio. EUR) eine starke Minderung der operativen Kosten gegenüber (-13,49 Mio. EUR), dennoch liegt das EBIT in Höhe von 1,67 Mio. EUR (VJ: 4,55 Mio. EUR) unter dem Vorjahreswert. Es wird aber ersichtlich, dass die CENIT AG in der Lage ist, trotz des stark rückläufigen Umsatzvolumens, sowohl beim EBIT als auch beim Nachsteuerergebnis in Höhe von 0,96 Mio. EUR (VJ: 3,04 Mio. EUR) ein jeweils positives Ertragsniveau zu erreichen. Hier hat sich der Einsatz von Kurzarbeit sowie der Wegfall sonstiger Aufwendungen bemerkbar gemacht. Darüber hinaus ist der weitestgehend variable Materialaufwand in nahezu gleicher Weise zurückgegangen wie der Umsatz. Positiv hervorzuheben ist das abermals hohe Niveau beim operativen Cashflow in Höhe von 12,32 Mio. EUR (VJ: 12,54 Mio. EUR). Selbst vor Working Capital-Veränderungen, die darauf einen signifikanten Einfluss hatten, hatte die Cenit AG einen operativen Cashflow in Höhe von 6,28 Mio. EUR (VJ: 5,76 Mio. EUR) erreicht.

Nachdem die CENIT AG mit dem Halbjahresbericht keine aussagekräftigen Prognosen geben konnte, hat das Management nun eine aktualisierte Umsatz- und EBIT-Guidance kommuniziert. Die Gesellschaft geht für 2020 von Umsatzerlösen in einer Bandbreite von 145 - 150 Mio. EUR und einem EBIT in einer Bandbreite von 1,5 - 2,0 Mio. EUR aus. Auch diese Prognose wird unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Covid-19-Pandemie, wo die aktuelle 'zweite Welle' das vierte Quartal beeinflussen könnte, gestellt.

