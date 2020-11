09.11.2020 / 10:01

CENTOGENE baut Portfolio an innovativen SARS-CoV-2-Testlösungen aus: Angebot schneller und hochqualitativer COVID-19-Antigen-Tests auf Basis der Technologie von Fujirebio Europe



* Die Nachfrage nach flexiblen Lösungen für zuverlässige COVID-19-Tests nimmt weiter zu. Die Zeitspanne bis zum Vorliegen eines Testergebnisses ist für viele Alltagssituationen dabei ein entscheidendes Kriterium.

* Validierte, hochsensitive Antigen-Testlösung ermöglicht einen übermittelten Laborbefund nach 75 Minuten (in Hamburg) bis 2,5 Stunden (in Frankfurt) und erweitert gut etabliertes Angebot an Covid-19-PCR-Tests, die bereits an vier deutschen Flughäfen verfügbar sind.



* Antigen-Tests kommen anfangs auf ausgewählten Lufthansa-Verbindungen zum Einsatz, anschließend werden sie schrittweise an

CENTOGENE-Flughafen-Testzentren in Hamburg und Frankfurt am Main ausgerollt.



CAMBRIDGE, Mass., USA und ROSTOCK & BERLIN, Deutschland, 09. November 2020 - Centogene N.V. (Nasdaq: CNTG), ein wirtschaftliches Unternehmen, das auf die Diagnostik seltener Erkrankungen spezialisiert ist und klinische sowie genetische Daten zur Klärung medizinischer Fragestellungen von Patienten, Ärzten und pharmazeutischen Unternehmen einsetzt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit Fujirebio zur Anwendung der LUMIPULSE(R) G Technologie des weltweit führenden Spezialisten für IVD-Testung eingegangen ist.



Dr. Volkmar Weckesser, Chief Information Officer von CENTOGENE, erklärte: "In den letzten Monaten haben wir einen steigenden Bedarf an leicht zugänglichen, verlässlichen und schnellen Tests auf das Coronavirus gesehen. Dafür haben wir eine Blaupause etablieren können. Wir haben innerhalb der letzten sechs Monate Testzentren an vier von Deutschlands größten Flughäfen eingerichtet. Wir freuen uns sehr diesen Service nun mithilfe von Fujirebios fortgeschrittener Technologie zu erweitern, denn wir sehen, dass die Zeitspanne bis zum Vorliegen eines Testergebnisses für viele Alltagssituationen ein entscheidendes Kriterium ist. Gleichzeitig darf die Aussagekraft (Sensitivität) des Tests nicht wesentlich abnehmen. Wir hoffen durch diese validierte, kundenfreundliche Lösung einen wesentlichen Beitrag dazu zu leisten, die weitere Ausbereitung des Virus zu begrenzen und berufliche sowie private Aktivitäten möglich zu machen."