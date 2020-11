WIESBADEN (ots) - Exporte, September 2020



109,8 Milliarden Euro



+2,3 % zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)



-3,8 % zum Vorjahresmonat



Importe, September 2020





89,0 Milliarden Euro-0,1 % zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)-4,3 % zum VorjahresmonatAußenhandelsbilanz, September 2020+20,8 Milliarden Euro+17,8 Milliarden Euro (kalender- und saisonbereinigt)Leistungsbilanz nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank, September 2020+26,3 Milliarden EuroIm September 2020 haben die Exporte in Deutschland gegenüber dem Vormonat August2020 kalender- und saisonbereinigt um 2,3 % zugenommen, die Importe sanken um0,1 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisseweiter mitteilt, lagen die Exporte kalender- und saisonbereinigt gegenüberFebruar 2020 - dem Monat vor dem Beginn der Corona-bedingten Einschränkungen -um 7,7 % und die Importe um 5,7 % niedriger.Im September 2020 wurden von Deutschland Waren im Wert von 109,8 Milliarden Euroexportiert und Waren im Wert von 89,0 Milliarden Euro importiert. Im Vergleichzum Vorjahresmonat September 2019 sanken damit die Exporte im September 2020 um3,8 % und die Importe um 4,3 %.Die Außenhandelsbilanz schloss im September 2020 mit einem Überschuss von 20,8Milliarden Euro ab. Im September 2019 hatte der Saldo in der Außenhandelsbilanz21,2 Milliarden Euro betragen. Kalender- und saisonbereinigt lag der Überschussder Außenhandelsbilanz im September 2020 bei 17,8 Milliarden Euro.Die deutsche Leistungsbilanz schloss unter Berücksichtigung der Salden fürWarenhandel (+23,2 Milliarden Euro), Dienstleistungen (-0,8 Milliarden Euro),Primäreinkommen (+7,4 Milliarden Euro) und Sekundäreinkommen (-3,4 MilliardenEuro) im September 2020 mit einem Überschuss von 26,3 Milliarden Euro ab. ImSeptember 2019 hatte die deutsche Leistungsbilanz einen Aktivsaldo von 23,5Milliarden Euro ausgewiesen.Außenhandel mit EU-StaatenIn die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im September 2020Waren im Wert von 59,1 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 48,7Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber September 2019 sanken die Exportein die EU-Staaten und die Importe aus diesen Staaten um jeweils 3,3 %. In dieStaaten der Eurozone wurden im September 2020 Waren im Wert von 41,1 MilliardenEuro (-4,5 %) exportiert und Waren im Wert von 32,6 Milliarden Euro (-4,4 %) ausdiesen Staaten importiert. In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören,wurden im September 2020 Waren im Wert von 18,0 Milliarden Euro (-0,4 %)