FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montagvormittag nahezu unverändert gezeigt. Damit blieben die starken Kursgewinne der Vorwoche weitgehend erhalten. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1871 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als noch am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1870 Dollar festgesetzt. In der vergangenen Woche was der Eurokurs etwa zwei Cent gestiegen.

Zuletzt stand am Devisenmarkt die türkische Lira im Fokus. Nach der überraschenden Abberufung des Notenbankchefs und des Rücktritts des Finanzministers hatte sich der neue Notenbankchef des Landes, Naci Agbal, zu Wort gemeldet. "Notwendige geldpolitische Entscheidungen werden unternommen", teilte der neue Notenbankgouverneur in einer am frühen Montagmorgen in Ankara veröffentlichten Stellungnahme mit.