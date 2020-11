Generationenübergreifende Teams - Magical Mix?!

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt (ots) -- Stichprobenbefragung unter 21 familien- und lebensphasenbewussten Arbeitgebernbelegt vielfältigen Nutzen des Generationenmix in Teams und stelltSchlüsselrolle von Führungskräften herausDie Generation Y ist aktuell der größte Nutznießer von familien- undlebensphasenbewussten Angeboten. Generationenübergreifende Teams bieten in denAugen der Arbeitgeber mehrfachen Nutzen - insbesondere mit Blick auf dasBewahren und den Aufbau von Wissen innerhalb der Organisationen. Schließlichhaben sie generationenübergreifende Teams nach Meinung von jedem fünftenArbeitgeber während der Coronapandemie besser bewährt als altershomogene Teams.Das sind drei Ergebnisse der aktuellen Stichprobenbefragung, die dieberufundfamilie unter 21 Organisationen durchführte, die das Zertifikat zumaudit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule tragen. DieBefragung stellt den aktuellen Stellenwert des Generationenmanagements als Teileiner familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik in den Fokus. Denn:Verschiedenen Generationen wird nachgesagt, dass sie unterschiedliche Bedarfeder Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben haben. Angesichts dersteigenden Heterogenität von Teams - auch aufgrund breiterer Altersstruktur -erhält das Generationenmanagement im Rahmen einer familien- undlebensphasenbewussten Personalpolitik einen immer größeren Stellenwert.Alle Augen auf die Generation Y?95,2 Prozent der 21 befragten Arbeitgeber meinen, dass die Generation Y - alsoin etwa die zwischen 1980 und 1996 Geborenen - am meisten von den von ihnenangebotenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen profitiert. Für 52,4Prozent der zertifizierten Organisationen ist (auch) die Generation X dieGruppe, die am meisten in den Genuss der Angebote kommt. 42,9 Prozent sehen dieBabyboomer und lediglich 4,8 Prozent die Generation Z als diejenigen, die dieMaßnahmen besonders intensiv nutzen.Die Generation Y wird von den Arbeitgebern auch am häufigsten benannt, wenn esum die Frage geht, bei welcher Generation der Wunsch nach Individualisierung undpassgenauen Vereinbarkeitslösungen besonders stark ausgeprägt ist: 85,7 Prozentder Arbeitgeber - also mehr als acht von zehn - sind dieser Meinung. DieGeneration Z (10 - 23 Jahre alt) nimmt mit 38,1 Prozent den zweiten Rang ein,die Generation X (41 - 54 Jahre alt) mit 33,3 Prozent den dritten und dieBabyboomer (55 - 74 Jahre alt) mit 19 Prozent den vierten.Neun von zehn zertifizierten Arbeitgebern sind gleichzeitig der Auffassung, dassbei der Generation Y die*der Partner*in der*des Beschäftigten besonders großen