Im Mittelfeld rangieren unter anderem Douglas, Bauhaus, Westwing, derBiosupermarkt Basic, Media Markt, der Gartenhändler Dehner, die BaumarktketteObi und Otto.de. Das ist insofern bemerkenswert, da einige dieser Marken hoheBeträge in ihre Markenpräsenz investieren, es trotz hoher Bekanntheit aber nichtschaffen, von den Verbrauchern als einzigartig wahrgenommen zu werden. DieSchlusslichter in der Studie bilden Euronics, Baur, der Modehändler Schwab undmoebel24.de. Diese Marken wirken auf Verbraucher wenig einzigartig und sehraustauschbar.Warum die Einzigartigkeit als Erfolgsfaktor für Marken so wichtig ist, zeigt derBlick auf die Markenpräferenz: Ziel jeder Marke ist es, die First Choice beimKunden zu sein, also dessen bevorzugte Wahl beim Kauf. Die Brand Uniquenesserklärt die First Choice zu 25 Prozent. Damit ist die Einzigartigkeit einer derstärksten Treiber, wenn es darum geht, zu welcher Marke die Konsumenten alserstes greifen."Gerade im Einzelhandel lag der kommunikative Fokus in den letzten Jahren ofteinseitig auf dem Thema Preis bzw. Preis-Leistung und dabei hat dasdifferenzierte Branding vielleicht nicht immer den Stellenwert gehabt, den esfür ein langfristig erfolgreiches Retail-Format braucht", sagt Christian vonThaden, Managing Partner und CEO bei Batten & Company. "Für die Zukunft brauchtes ein Umdenken: Preis allein reicht zur Profilierung einer Retail-Marke nichtaus, ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis ist heute im Einzelhandel eher ein'Hygienefaktor' als ein 'Differenzierungsfaktor", so von Thaden weiter. DieStudienzusammenfassung steht zum Download unter folgendem Link zur Verfügung: https://www.batten-company.com/magazin/detail/brand-uniqueness-studie-2020-retailÜber Batten & CompanyBatten & Company ist eine der führenden Strategieberatungen für Marketing &Sales, mit Fokus auf digitale Transformation und nachhaltiges Wachstum.