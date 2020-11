Disclaimer

DAX – Bullen im Partymodus Die DAX®-Bullen haben am Wochenende offenbar noch einmal erneut Kräfte gesammelt. Der Index startet mit einem riesigen Aufwärtsgap in die neue Handelswoche und klettert im Anschluss bis auf 12.730 Punkte. Es gibt zum Wochenstart nichts, was jetzt …