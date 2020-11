EMH verbessert durch OTC-Notierung Zugang zu US-Investitionen

- European Metals verfolgt Notierung an OTCQX-Markt in den USA

- Unternehmen beginnt Handel am OTC Pink Market unter dem Symbol PKC: EMHLF

- bietet nach höherer Beteiligung am Lithiumprojekt Cinovec leichten Zugang zu Kapitalmärkten in den USA

- Projekt Cinovec ist größte Hartgestein-Lithiumlagerstätte in Europa und strategisch in unmittelbarer Nähe zu Endverbrauchern der Automobilindustrie und Unternehmen im Energiespeichersektor gelegen

6. November 2020 - European Metals Holdings Limited (ASX & AIM: EMH, FWB: E861.F) (“European Metals” oder das “Unternehmen”) gibt erfreut bekannt, dass das Unternehmen aufgrund der gestiegenen Beteiligung am Projekt Cinovec, der größten Hartgestein-Lithium-Lagerstätte in Europa, eine (außerbörsliche) OTCQX-Notierung in den USA anstrebt und mit dem Handel am OTC Pink Market unter dem Symbol PKC:EMHLF begonnen hat.

Durch den Einstieg in die OTC-Märkte der USA – und insbesondere den aktiv gehandelten OTCQX-Markt – ist es für nordamerikanische Investoren einfacher, Aktien von European Metals zu kaufen.

Das Unternehmen behält seine Hauptzulassung an der ASX und Investoren können die Aktien über die OTCQX, OTC Pink, den UK-basierten AIM-Markt und die Frankfurter Börse kaufen.

Wie im Juli bekanntgegeben, befindet sich das Unternehmen hinsichtlich der geplanten Notierung der Wertpapiere in Gesprächen mit der Prager Börse (PSE), der Hauptbörse in der Tschechischen Republik. Die Gespräche dauern noch an und das Unternehmen hofft, die Aktionäre schon bald über Neuigkeiten in Kenntnis setzen zu können. Zur Pink-Market-Notierung und dem anstehenden OTCQX-Antrag sagte European Metals Executive Chairman Keith Coughlan:

“Die Expansion in weitere Märkte ist das Ergebnis langer und ständig wachsender Unterstützung für das Unternehmen an verschiedenen internationalen Standorten.

Insbesondere vom US-Markt wird das Projekt Cinovec sehr gut wahrgenommen, da es sich um ein kurzfristiges Entwicklungs-Asset mit der größten Hartgestein-Lithium-Lagerstätte in Europa handelt, das auch in der Nähe einiger Batteriehersteller und Endverbraucher, wie Automobilunternehmen, liegt.