Euroboden GmbH erwirbt Grundstücke in Metropolregionen München und Berlin – Neue 5,50%-Anleihe bis 13.11.2020 in der Zeichnung

Die Euroboden GmbH, die gegenwärtig ihre vierte Unternehemnsanleihe anbietet, expandiert weiter in ihren Hauptmärkten München und Berlin. Der Wohnungsmarkt in den Metropolregionen wie München oder Berlin sei stabil und krisenresistent, ist sich Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH, sicher. Daher treibt das auf Architekturkultur ausgerichtete Unternehmen seine Expansion in den genannten Regionen weiter voran und hat dazu in 2020 attraktive Grundstücke erworben.

Anleihe kann bis 13.11.2020 gezeichnet werden

Helfen bei der Umsetzung soll auch die neue Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289EM6) mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. Euro. Die 5,50%-Anleihe befindet sich aktuell in der Zeichnungsphase und kann noch bis Ende dieser Woche (13.11.2020) zum Ausgabepreis von 100% und einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro gezeichnet werden.