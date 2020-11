Berlin (ots) - Etsy, der globale Marktplatz für einzigartige und kreativeProdukte, startet seine erste Fernseh-Werbekampagne in Deutschland. Die Spots,die seit Freitag auf Sendern wie VOX, RTL, RTL2 und Disney Channel ausgestrahltwerden, sind Teil einer strategischen Marketingkampagne, die darauf abzielt,Etsys Brand Awareness in Deutschland zu steigern.Etsy setzt in Q4 als direkte Folge seines starken Wachstums auf gesteigerteMarketingaktivitäten. Die jüngsten konsolidierten Finanzergebnisse desUnternehmens zeigen, dass der internationale Bruttowarenumsatz (GMS) auf 35 %gestiegen ist und Deutschland - einem der internationalen Kernmärkte von Etsy -eine bemerkenswerte inländische Dynamik mit starken Verkaufstrends von deutschenVerkäufern an deutsche Käufer aufweist.