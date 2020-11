Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) -- Studie von Aurora Energy Research: Die in der nationalen Wasserstoffstrategiegeplante Produktion von Wasserstoff mittels Elektrolyse lässt den Strombedarfsteigen, doch die Erneuerbaren-Ausbauziele halten damit zumindest bis 2030nicht Schritt.- Wasserstoff wird in diesem Fall teilweise mit Kohlestrom erzeugt, mitentsprechenden Treibhausgasemissionen. Zudem erreichen die Erneuerbaren dannbis 2030 gerade mal 55 Prozent Marktanteil, statt wie geplant 65 Prozent.- Wenn Wasserstoff und Erneuerbare als Paket betrachtet und aufeinanderabgestimmt werden, können dagegen Zeiten hoher Stromeinspeisung genutzt undtatsächlich grüner Wasserstoff produziert werden. Das entlastet die Netze,steigert die Wirtschaftlichkeit der Erneuerbaren und fördert ihren weiterenAusbau.- Um die Ziele zu erreichen, müssen von Anfang an weitere Aspekte in diePlanungen einbezogen werden: Ausbau der Stromnetze, Anschluss der neuenOffshore-Gebiete, Ausbau der Infrastruktur für Transport und Speicherung vonWasserstoff, Umstellung von Industrieanlagen auf Wasserstoff etc.Im Zentrum vieler nationaler und EU-weiter Corona-Konjunkturprogramme stehenInvestitionen in erneuerbare Energien sowie in kohlestoffarme Infrastruktur,Transport, Wärme und Industrie. Auch die deutsche Bundesregierung hat eine Reihepolitischer Maßnahmen beschlossen, mit denen die Klimaziele für 2030 und 2040erreicht werden sollen. Dazu gehören unter anderem die im Juni vorgestelltenationale Wasserstoffstrategie und neue Ziele für den Ausbau derOffshore-Windenergie. Wie eine Studie von Aurora Energy Research zeigt, sinddiese Maßnahmen jedoch in der geplanten Form weit entfernt von dem, was zumErreichen der Dekarbonisierungsziele erforderlich ist. Im ungünstigsten Fallkönnte die Wasserstoffstrategie die Treibhausgasemissionen sogar zunächststeigen lassen.In ihrer Analyse haben die Aurora-Experten durchgerechnet, wie sich die Vorhabender Bundesregierung auswirken, wenn sie jeweils wie geplant umgesetzt werden:Während der Ausbau der Offshore-Windkraft die Emissionen reduziert, lässt diegeplante Produktion von Wasserstoff per Elektrolyse den Strombedarf ansteigen.In der Bilanz gleichen sich beide Effekte gerade mal aus, mit der Folge, dassder Stromsektor trotz des Windkraft-Zubaus nicht kohlenstoffärmer wird. "DerErneuerbaren-Anteil am Strommix steigt nicht schnell genug", sagt Jan-LukasBunsen, Projektleiter im Berliner Büro von Aurora Energy Research. "Das heißt,dass für die Elektrolyse auch Kohlestrom zum Einsatz kommt und der soproduzierte Wasserstoff somit zunächst klimaschädlicher ist als der aus Erdgas gewonnene so genannte graue Wasserstoff."