Hamburg (ots) - Bei Altersvorsorge denken viele an eine eigene Immobilie. Doch

selbst wenn das Vorhaben gelingt, kann im Ruhestand das Geld zum Leben knapp

sein. Eine mögliche Lösung: Immobilienverrentung und ihre Spezialform, der

Immobilien-Teilverkauf. Dieses Modell bietet eine schnelle Auszahlung zu festen

Konditionen, während der Besitzer ein lebenslanges Wohnrecht behält. Doch um

einen Teil der eigenen Immobilie in Geld umzuwandeln, ist die Hilfe von

Spezialisten gefragt. Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat die

Beratung und den Service bei sieben Immobilien-Teilverkauf-Anbietern getestet.



Leistungen von "gut" bis "mangelhaft"





Der Service der Teilverkaufsspezialisten fällt insgesamt befriedigend aus. DieLeistungsunterschiede zwischen den Anbietern sind allerdings groß: ZweiUnternehmen erzielen das Qualitätsurteil "gut", drei weitere schneiden mit"befriedigend" ab. Allerdings kommt auch ein Anbieter nicht über einausreichendes Ergebnis hinaus und in einem Fall ist der Service gar"mangelhaft".Eine Stärke der Branche ist die telefonische Beratung. Die Experten gebenverständliche und zumeist vollständige Auskünfte. Bei fünf der sieben getestetenUnternehmen überzeugen die Mitarbeiter mit einer sehr hohen Beratungskompetenzam Telefon. Auch werden die Interessenten in der Regel nicht kurz abgespeist -in Einzelfällen nehmen sich die Berater sogar fast eine halbe Stunde Zeit. EinAnbieter fällt dagegen negativ auf, da bei fünf Tests nur in zwei Fällen dererbetene Rückruf erfolgte.Service per E-Mail und im Internet ausbaufähigDer Service per E-Mail punktet mit Schnelligkeit: In rund 85 Prozent der Fällekommen die E-Mail-Antworten binnen 24 Stunden beim Interessenten an. Inhaltlichoffenbaren sich jedoch Schwächen - die Auskünfte sind häufig unvollständig undwenig individuell. Auch in puncto Online-Service deckt der Test Defizite auf.Die Websites der Anbieter versorgen Interessenten oft nur mit spärlichenInformationen, selbst so themenrelevante Bereiche wie das Wohnrecht oder einetransparente Kostendarstellung sind Mangelware.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "EinImmobilien-Teilverkauf ist eine Entscheidung von großer Tragweite. Eineprofessionelle Beratung durch kompetente Experten ist hier unerlässlich.Angesichts der gemischten Ergebnisse gilt als positiv festzuhalten, dassimmerhin zwei Unternehmen ein gutes Service-Resultat erzielen."Die servicebesten AnbieterTestsieger ist Wertfaktor mit dem Qualitätsurteil "gut". Der Anbieter bietet