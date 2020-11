Wir haben vor zwei Wochen kräftig eingekauft und waren so hoch investiert wie seit langem nicht mehr und konnten die Rallye dieser Woche voll mitnehmen. Jetzt müssen wir uns jedoch entscheiden, welche Titel wir für die k

Wir haben derzeit neun Titel im Wachstumsbereich unseres Heibel-Ticker Portfolios, so viele wie noch nie. Ich bemühe mich stets, unser Portfolio klein und übersichtlich zu halten, doch die Sonderangebote waren zuletzt einfach zu verlockend, so dass ich beherzt zugriff. In Kapitel 04 suche ich nun nach Kriterien, um unser Portfolio nun wieder auf die gewünschte Breite zurechtzustutzen… bislang erfolglos.

Wir haben die vergangenen Wochen und Monate goldrichtig gelegen. Da war sicherlich auch viel Glück dabei. Derzeit sind wir also oben auf. Sich auf diesem Erfolg auszuruhen wird unweigerlich zur Folge haben, dass wir in wenigen Wochen ein böses Erwachen haben. Daher stelle ich mir jetzt schon die nächsten Fragen.

Sie glauben gar nicht, wie oft ich in den vergangenen zwei Wochen drauf und dran war, große Teile unseres Portfolios zum Verkauf zu stellen. Wenn Sie sich einen souverän agierenden Börsenschreibel vorstellen, dann liegen Sie falsch. Doch - so weh das auch tun mag - nur so kann man solche Marktphasen zum eigenen Vorteil nutzen. Ich war meiner Überzeugung treu geblieben, dass Wachstum auch künftig gefragt sein wird, während plötzlich allerorten von Konjunkturprogrammen geschwärmt wurde und eben die konjunktursensiblen Titel anzogen. Ich werde nicht immer richtig liegen. Es reicht schon, wenn ich häufiger richtig als falsch liege. Dieses Mal habe ich mir einen Punkt geholt.



Doch die kommenden Wochen sind nicht minder schwer für uns: Zwar gehe ich nunmehr tendenziell von steigenden Kursen aus. Aber nicht alles wird ansteigen. Wie in Kapitel 03 dargelegt nimmt Corona wieder eine immer größere Rolle bei der Entscheidung für oder gegen einzelne Titel ein. Dabei befinden wir uns erst in der ersten Woche des Teil-Lockdown. Stand heute sieht es so aus, als sei die zweite Infektionswelle außer Kontrolle geraten, Krankenhäuser füllen sich, sind in vielen Regionen Europas schon wieder überfüllt und die USA laufen auf eine Katastrophe zu, wenn dort nicht bald ein handlungsfähiger Präsident agiert.



Wie schon im März kann es jedoch auch dieses Mal sein, dass die Welle plötzlich wieder abebbt. Das würde die wirtschaftlichen Folgen auf moderatem Niveau halten. Notenbanken und Politik kennen kein anderes Thema mehr und Geld ist reichlich vorhanden, um die Folgen zu mildern.



"Gewissheit" ist etwas anderes. Doch wir können begründete Annahmen machen. Ich nehme an, dass es noch mindestens bis in den Herbst 2021 dauern wird, bis wir hier in Deutschland "durchgeimpft" sind. Somit kann es immer wieder zu einer Verschärfung der Maßnahmen kommen. Ein Auf und Ab wird dazu führen, dass immer mehr Menschen die Nase voll haben von den Hin und Her und sich schließlich zu Hause besser einrichten: die Corona-Gewinner werden auch in den kommenden Monaten gefragt bleiben.



Wir haben vor zwei Wochen kräftig eingekauft und waren so hoch investiert wie seit langem nicht mehr und konnten die Rallye dieser Woche voll mitnehmen. Jetzt müssen wir uns jedoch entscheiden, welche Titel wir für die kommenden Monate für aussichtsreich halten. Mit neun Titeln im Bereich Wachstum unseres Portfolios haben wir vier zu viel. Wenn ich mir die Titel anschaue, wird es schmerzhaft, sich von dem einen oder anderen zu trennen.

Wir gehen in Kapitel 04 unser Wachstumsportfolio mit folgenden Aktien durch:

BB Biotech

Spotify

Wheaton Precious Metal

Airbus

Medios

Apple

Paypal

Facebook

AMD

Marvell

Skyworks

Fazit: Von neun Titeln vier rauswerfen? Mit dem Ansatz der Diversifikation misslungen. Dann werde ich eben in den kommenden Tagen anders an dieses heikle Thema gehen: Vielleicht mit Bewertungsansätzen oder aber mit der Charttechnik. An meinem Ziel, lieber wenige, dafür größere Positionen zu besitzen, halte ich fest. Sie haben es gemerkt: Wir haben derzeit so viele Titel, dass ich kaum noch zum Schlafen komme, wenn ich alle im Auge behalten möchte.

Ungeachtet dessen ist es in meinen Augen derzeit ein sehr guter Zeitpunkt, ein Portfolio aufzubauen oder umzustrukturieren. In diesen Tagen entscheidet sich, wie die kommenden Monate, vielleicht das kommende Jahr laufen wird. Ich werde immer mal wieder danach gefragt, wann ein guter Zeitpunkt ist, den Heibel-Ticker als Neukunde zu abonnieren. Meine Antwort: Jetzt 🙂

