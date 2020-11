Trump, die US-Steuerbehörden und die Deutsche Bank Autor: Tichys Einblick | 09.11.2020, 11:24 | 107 | 0 | 0 09.11.2020, 11:24 | Die New York Times gehört nicht gerade zu den Freunden des vermutlich scheidenden US-Präsidenten Donald Trump. Ein Verhältnis, das auf Gegenseitigkeit basiert. So darf es nicht wundern, dass die NYT nun exemplarisch auflistet, was nicht nur in New York ohnehin schon die Spatzen von den Dächern pfiffen: Muss Trump das Weiße Haus verlassen, könnte es Der Beitrag Trump, die US-Steuerbehörden und die Deutsche Bank erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Tomas Spahn. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer