Aktuell kann die neue zweijährige 6,50%-Anleihe 2020/22 (ISIN: DE000A289EX3) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist endet am Freitag, den 13.11.2020. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro. Interessierte Privatanleger können ihr Zeichnungsangebot mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen. Qualifizierte Anleger können direkt über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen.

Die Anleihemittel sollen für Investitionen in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität.

Optimistisch für Jahresgeschäft

Dank der deutlich wiedererstarkenden Geschäftsentwicklung bleibt NZWL weiterhin sehr optimistisch, die eigene Umsatzprognose, die von einem Rückgang von 15 % bis 20 % gegenüber 2019 ausgeht, zu erfüllen. Aufgrund des sehr strikten Kostenmanagements können auch die negativen Ergebnisauswirkungen der Corona-Pandemie deutlich eingegrenzt werden. Zwar wird COVID-19-bedingt weiterhin mit einem negativen Jahresergebnis 2020 von 1,9 Mio. Euro bis 2,2 Mio. Euro gerechnet, doch die operative Ertragsentwicklung gestaltet sich bereits wieder wesentlich erfreulicher und liegt nach den ersten zehn Monaten 2020 leicht oberhalb des Budgets.

In China blickt der Schwesterkonzern NZWL International im Oktober 2020 ebenfalls auf eine sehr positive Entwicklung zurück. Nach einem Umsatzwachstum von 30 % im 3. Quartal 2020, in dem im September der höchste Einzelmonatsumsatz der Unternehmensgeschichte erzielt wurde, konnte per 31. Oktober 2020 kumuliert eine Umsatzsteigerung von 4 % gegenüber dem Zehnmonatszeitraum 2019 erzielt werden. Da sich diese positive Entwicklung voraussichtlich auch in den Monaten November und Dezember fortsetzen wird, ist laut NZWL zu erwarten, dass Umsatz und Gewinn auf Zwölfmonatssicht wie prognostiziert das Vorjahresniveau erreichen werden.

