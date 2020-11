Frank Fischer kommentiert | Warum Biden der Börse Flügel verleiht

Donald Trump hat verloren. Bidens Mehrheit bei den abgegebenen Stimmen ist deutlich, und auch bei den entscheidenden Wahlmännerstimmen hat er den Amtsinhaber überflügelt. Also: Alles in Ordnung? Nein. Denn Trump wird auch weiter mit seinem Twitter-Gewitter von Wahlbetrug reden, von gestohlenen Stimmen. Er wird weiter klagen und seinen Sohn vom „totalen Krieg“ reden lassen. Nutzen wird es ihm schlussendlich nichts. Außer, dass seine Wähler in den kommenden Wochen Ausschreitungen provozieren werden, die den gesellschaftlichen Graben in der amerikanischen Gesellschaft noch weiter aufreißt.

Wie dem auch sei: Biden hat gewonnen. Was die Börse von seinem Sieg hält, hat sie in den letzten Teilen schon deutlich gezeigt: Sie legte deutlich zu. Vor allem auch deswegen, weil Biden zwar neuer Präsident wird, aber nur bedingt durchregieren kann. Denn die „Blaue Welle“ bliebt aus. Die Demokraten konnten nicht die Mehrheit im Senat erringen. Hier bleiben die Republikaner Ton angebend. Damit können sie viele Gesetzesvorhaben blockieren – was wiederum der Börse gefällt. Die Rücknahme von Trumps Steuersenkungen ist damit wohl vom Tisch. Biden hatte angekündigt, den Spitzensatz für Unternehmen von 21 auf 28 Prozent anzuheben. Dass daraus jetzt wohl nichts wird, ließ die Wallstreet jubeln. Denn die Kapitalmärkte denken direkt einige Schritte weiter: Ein wohl weiterhin gespaltener Kongress verhindert die Umsetzung größerer Veränderungen. Höhere Steuern und schärfere Regulierung werden auch unter Präsident Biden am Senat scheitern, und am Ende haben wir ja immer noch die amerikanische Notenbank, die an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten wird, so die Börsendenke.