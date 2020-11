09.11.2020 / 11:50

HPS sieht großes Interesse an GLS Crowdfunding zur Wachstumsfinanzierung - bereits über 1,8 Mio. EUR gezeichnet



Am 3. November gab das Berliner Unternehmen HPS Home Power Solutions, Hersteller und Anbieter des ersten konsequent erneuerbaren und autarken Stromversorgungssystems für Eigenheime mit Wasserstoff-Speicher, den Startschuss für die Schwarmfinanzierung über die Plattform GLS Crowd bekannt. Heute, nur 6 Tage später sind bereits über 1,8 Millionen Euro des begebenen Gesamtvolumens von 4 Millionen Euro gezeichnet. Weitere Informationen finden Sie hier.



"Die Menschen wollen Geld nicht nur anlegen, sondern nachhaltige (Klima-) Rendite erzielen"



"Zum einen interessiert sicherlich die attraktive Rendite von 7 % über eine Laufzeit von fünf Jahren", analysiert Zeyad Abul-Ella, Mit-Gründer und Geschäftsführer von HPS. "Zum anderen zeigt sich, dass unseren Anlegern ein klares Bekenntnis zur Energiewende und zum Klimaschutz wichtig ist. Aus zahlreichen Gesprächen wissen wir, dass die Menschen, die sich für eine saubere und nachhaltige Energiewirtschaft engagieren, interessiert und zumeist auch sehr gut informiert sind. Sie wollen deshalb ihr Geld sinnvoll anlegen und Veränderung unterstützen. Das große Interesse dieser Anleger ist uns eine Verpflichtung."



Das HPS-System picea sorgt für ganzjährig autarke und CO2-freie Stromversorgung



Das System des Berliner Unternehmens HPS Home Power Solutions, picea, ist Stromversorgung, Energiespeicher, Heizungsunterstützung und Wohnraumbelüftung in einem kompakten Produkt. Auf Basis des eigenen leistungsfähigen Energiemanagements deckt picea den Bedarf eines Einfamilienhauses an elektrischer Energie das gesamte Jahr über vollständig ab. Zusätzlich wird die entstandene Abwärme dem Haus als Heizwärme bereitgestellt und reduziert so die Heizkosten. Im Vergleich zu marktüblichen Batterien bietet picea dank des Einsatzes von Wasserstoff hundertfach mehr Speicherkapazität.



Aktuelle Finanzierungsrunde soll Vertrieb, Marketing und Produktionskapazitäten stärken



"Das Kapital aus der Finanzierungsrunde werden wir für den Vertriebsausbau, Marketingaktivitäten sowie für den Ausbau der Produktionskapazitäten verwenden", kommentiert Herr Abul-Ella. Und als Visionär denkt er bereits einen Schritt weiter: "Dank seiner Speicherkapazität von mehr als einer Megawattstunde kann ein picea-System parallel zur Versorgung des Hauses auch überschüssigen Strom in Form von Wasserstoff zwischenlagern. Durch den Anschluss an das öffentliche Stromnetz kann picea mit dem Netz interagieren und Netzenergie sowohl aufnehmen als auch abgeben. So lassen sich mit vielen installierten picea-Systemen dezentral große Speicherkapazitäten und virtuelle Kraftwerke aufbauen, die im Gesamtverbund durch Ihre Speicherkapazität den Ausbau der von Natur aus schwankenden erneuerbaren Energien weiter ermöglichen und das Netz dabei stabilisieren. Die erneuerbaren Energien werden so endlich Grundlastfähig. Dieser Effekt trägt dazu bei, den Netzausbau zu entlasten und die Kosten der Umstellung auf eine regenerative Energieversorgung zu reduzieren."



Hinweis gemäß § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz:

Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Kontakt HPS Home Power Solutions GmbH:

Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer

Tel.: +49 30 235914 100

E-Mail: zeyad.abul-ella@homepowersolutions.de



Kontakt Medienanfragen:

MC Services AG

Julia Hofmann / Andreas Riedel

Tel.: +49 89 210 228-0



Email: homepowersolutions@mc-services.eu



