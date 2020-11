München (ots) - Sky und PAYBACK Deutschland erweitern ihre erfolgreiche

Kooperation. Als sogenannter Affiliate Partner im Bonusprogramm gestartet, ist

der Entertainment-Anbieter ab sofort Offizieller PAYBACK Partner. Damit können

die über 31 Millionen PAYBACK Kunden in Deutschland bei Abschluss eines Sky

Abonnements direkt auf sky.de im Bestellprozess Punkte sammeln. PAYBACK Punkte

wird es ebenso bei Abschluss eines Abonnements im Handel an den Sky Labs oder

telefonisch über die Hotline von Sky geben. Zum Start der erweiterten

Zusammenarbeit erhalten Kunden 6.000 PAYBACK Punkte für den Abschluss eines Sky

Abos, Pakete sind ab 12,50 Euro pro Monat buchbar.



"Wir arbeiten bereits seit 2016 hervorragend mit PAYBACK zusammen. Für uns ist

es daher nur konsequent, die gute Partnerschaft jetzt auszubauen. Die große

Reichweite von PAYBACK ermöglicht es uns, ein sehr breites, attraktives

Kundenspektrum anzusprechen und dort unser Entertainment-Angebot sehr

aufmerksamkeitsstark zu präsentieren", so Thomas Menneking, Senior Vice

President Sales bei Sky Deutschland.







internationalen Live-Sport-Übertragungen ein besonders attraktiver Partner für

unsere PAYBACK Kunden. Künftig werden wir noch enger kooperieren und bieten

Zuschauern damit auch im Bereich Entertainment einen deutlichen Mehrwert. Wir

freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Sky!", so Torsten Hautmann, Vice

President Digital Sales bei PAYBACK.



Als eines der führenden Entertainment-Unternehmen in Deutschland, Österreich und

der Schweiz bietet Sky ein breitgefächertes, exklusives Programmangebot mit

bestem Live-Sport, erstklassigen Serien, neuesten Filmen, vielfältigen

Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele

davon Sky Originals. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer

Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken

und viele weitere Apps wie zum Beispiel Netflix, DAZN, Spotify oder YouTube.



Pressekontakt:



Pressekontakt PAYBACK:

Nina Purtscher

Head of Corporate & PAYBACK PR

PAYBACK GmbH

Theresienhöhe 12

80339 München

+49 (0) 89 997 41 - 206

mailto:nina.purtscher@PAYBACK.net

PAYBACK.net

PAYBACK.de

facebook.com/PAYBACK.Deutschland

twitter.com/Presse_PAYBACK



Pressekontakt Sky Deutschland:

Julia Buchmaier

Director Corporate Communications

mailto:julia.buchmaier@sky.de

+49 (089) 9958-6347



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102404/4756932

OTS: PAYBACK GmbH





