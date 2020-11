München (ots) - Nach dem Sieg Joe Bidens bei den US-Präsidentschaftswahlen hofftdie vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. auf den amerikanischenPragmatismus und auf eine Wiederbelebung der transatlantischen Partnerschaftzwischen den USA und Europa, Deutschland und Bayern. "Besonders begrüßen wir dieAnkündigung Bidens, dass die USA dem Weltklimaabkommen wieder beitreten. Mit demSieg Joe Bidens verbinden wir zudem die Hoffnung einer Öffnung der USA, hin zueiner Stärkung der Welthandelsorganisation (WTO), hin zu mehr Multilateralismusinsgesamt und hin zu einer möglichen Wiederaufnahme der Verhandlungen über eintransatlantisches Freihandelsabkommen . Auf Basis der gemeinsamenfreiheitlich-demokratischen Fundamente brauchen wir einen guten politischenSchulterschluss, der enge wirtschaftliche Verflechtungen fördert. Bei der neuenUS-Administration setzen wir auf die Erkenntnis, dass auch Amerika vom freienWelthandel profitiert. Protektionismus schadet dem Handel und dem weltweitenWachstum. Freihandel und Globalisierung hingegen sorgen für Wachstum undWohlstand und als exportorientierte Volkswirtschaft profitieren Bayern undDeutschland hiervon ganz besonders. Wir setzen auf eine zügige Regierungsbildungund damit auf politisch stabile Verhältnisse in den USA", so vbwHauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.Die USA sind einer der wichtigsten Handelspartner Bayerns und der wichtigsteExportmarkt für Bayern. "Eine überdurchschnittliche Bedeutung hat der US-Marktfür die Automobilindustrie: So gehen 15 Prozent unserer Pkw-Exporte in die USA.Noch größere Bedeutung hat der amerikanische Markt für Pharmaprodukte und fürProdukte der Luftfahrtindustrie mit Anteilen von jeweils 22 Prozent sowie fürdie Elektronikindustrie mit einem US-Exportanteil von 17 Prozent", so Brossardt.US-Unternehmen in Deutschland bewerteten in der jüngsten Umfrage der AmericanChamber of Commerce in Germany übrigens den Standort Deutschland mit derGesamtnote 1,8 und damit sogar besser als noch im Vorjahr.Der vbw-Studie "Der ökonomische Impact der bayerischen Wirtschaft in den USA"zufolge sorgten die bayerischen Firmen in den USA 2017 direkt für 166.600 Jobsund trugen 26 Milliarden Euro zur Wertschöpfung bei. Zählt man den Bezug vonVorleistungen - beispielsweise Teile - und Konsumnachfrage mit, waren es sogar576.000 Arbeitsplätze und 85 Milliarden Euro.Bedeutung des HandelsInsgesamt sind die USA mit einem Handelsvolumen von knapp 33 Milliarden Euro derzweitgrößte Handelspartner Bayerns . Unter den wichtigsten Exportländern Bayernswaren die Vereinigten Staaten erneut der größte Exportmarkt für bayerischeWaren.Exporte:· Insgesamt exportierte der Freistaat im Jahr 2019 Waren im Wert von rund 21,3Milliarden Euro in die USA. Das waren 11,2 Prozent aller bayerischen Exporte.Die wichtigsten Exportgüter Bayerns dabei sind Kraftwagen und Kraftwagenteile(29,9 Prozent), Maschinen (19,6 Prozent), Datenverarbeitungsgeräte,elektronische und optische Erzeugnisse (15,7 Prozent).· In den ersten acht Monaten 2020 nahmen die bayerischen Exporte in die USA um25,1 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum ab.Pressekontakt:Rafael Freckmann, Tel. 089-551 78-375, E-Mail:mailto:rafael.freckmann@ibw-bayern.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/4756959OTS: IBW Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft