Foto: finanzbusiness NRW macht Druck in Sachen Cum-Ex Nachrichtenquelle: Finanz Business 30 | 0 | 0 09.11.2020, 12:15 | Bereits in der kommenden Woche beginnt der zweite Cum-Ex-Strafprozess vor dem Landgericht Bonn. Diesmal geht es um Geschäfte der M.M. Warburg. Derweil wird der Kreis der Beschuldigten in Nordrhein-Westfalen immer größer.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer